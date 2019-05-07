НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 2634,002 гривен за 100 долларов (-15,59 гривен).

При этом курс доллара на 7 мая составляет 2649,592 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 7 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,40 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,60 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 26,57 гривен за доллар, в покупке снизился на 13 копеек до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,84 гривен за евро.

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.