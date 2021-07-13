НБУ снизил официальный курс доллара на 13 июля

Официальный курс гривны к доллару на 13 июля установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2904 гривен за 1 доллар (-0,033 грн). При этом курс доллара на 12 июля составляет 27,3234 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 3 копейки до 32,39 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн