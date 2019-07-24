НБУ снизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,54% до 363,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 23 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 363318,73 грн за 10 тройских унций (-1954,58 грн или -0,54%);

Серебро - 4199,48 грн за 10 тройских унций (+15,81 грн);

Платина - 217599,1 грн за 10 тройских унций (-1393,08 грн);

Палладий - 383938,1 грн за 10 тройских унций (-9427,24 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,63 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 2563,0047 гривен за 100 долларов (-1,3065 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.