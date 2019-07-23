НБУ снизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 1,54%

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 1,54% до 365,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 23 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 365273,31 грн за 10 тройских унций (-5706,11 грн или -1,54%);

Серебро - 4183,67 грн за 10 тройских унций (+45,47 грн);

Платина - 218992,18 грн за 10 тройских унций (+1110,67 грн);

Палладий - 393365,34 грн за 10 тройских унций (+1488,40 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.