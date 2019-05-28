НБУ снизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,49% до 337,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 28 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 337626,87 грн за 10 тройских унций (-1647,44 грн или на -0,49%);

Серебро - 3830,39 грн за 10 тройских унций (-3,16 грн);

Платина - 210605,46 грн за 10 тройских унций (-663,28 грн);

Палладий - 349868,31 грн за 10 тройских унций (+2783,94 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.