НБУ знизив курс золота

Фото: колаж (Pіxabay)

Золото подешевшало на 0,19%

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,19% до 339,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 339504,42 грн за 10 тройських унцій (-650,66 грн або на -0,19%);

Срібло - 3938,15 грн за 10 тройських унцій (-2,84 грн);

Платина - 232606,23 грн за 10 тройських унцій (-2974,82 грн);

Паладій - 375667,01 грн за 10 тройських унцій (+1133,07 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.