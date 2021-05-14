НБУ снизил курс доллара до 8-месячного минимума

Фото: курс доллара упал до минимума с сентября 2020 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на уровне 27,62 гривен за доллар. Курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев, ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,6273 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 27,6318 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)