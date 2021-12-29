НБУ снизил курс доллара на 29 декабря

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на уровне 27,22 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2235 гривен за 1 доллар (-0,0071 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 27,2306 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,83 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.