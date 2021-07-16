НБУ снизил курс доллара на 16 июля

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2905 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет: 27,3047 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара немного снизился на открытии межбанка. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 27,3150 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2950 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,32 гривен за евро.

Прогноз

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.