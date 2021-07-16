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НБУ снизил курс доллара на 16 июля

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Пятница 16 июля 2021 07:45
НБУ снизил курс доллара на 16 июля Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2905 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет: 27,3047 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил курс доллара на 16 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил курс доллара на 16 июля

Межбанк

Курс доллара немного снизился на открытии межбанка. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 27,3150 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2950 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,32 гривен за евро.

Прогноз

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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