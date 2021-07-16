НБУ снизил курс доллара на 16 июля

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2905 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет: 27,3047 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.