НБУ знизив курс долара на 16 липня

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на рівні 27,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор .

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2905 гривень за 1 долар (-0,0142 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить: 27,3047 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)