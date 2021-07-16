НБУ знизив курс долара на 16 липня
Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на рівні 27,29 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор.
Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2905 гривень за 1 долар (-0,0142 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить: 27,3047 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 Липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 27,3150 гривень за долар, курс в покупці до 27,2950 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 3 копійки до 32,32 гривень за євро.
Прогноз
Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.