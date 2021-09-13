НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на уровне 26,67 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6782 гривен за 1 доллар (-0,0482 грн). При этом курс доллара на 10 сентября составляет 26,7264 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,54 гривен за евро.