НБУ скоротив продаж валюти із резервів у два рази. Курс долара знизився

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 26 лютого - 1 березня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 291,30 млн доларів. Це в 2,2 рази менше, ніж тижнем раніше (647,83 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 4,1 млрд доларів.

На початку минулого тижня курс на міжбанку продовжував знижуватись після рекордних максимумів середини лютого. До кінця тижня він упав до рівня 38,00 грн/долар, а офіційний курс 0 до 38,04 грн/долар. Потім курс трохи зріс. У підсумку, офіційний курс знизився 38,35 до 38,15 грн/долар.

Курс на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. Курс за минулий тиждень упав на 15 копійок до 38,50 грн/долар.

Ситуація на міжбанку

З жовтня 2023 року НБУ реагує на ситуацію на міжбанківському валютному ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій.

Минулого тижня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що ситуація на валютному ринку стійка та контрольована. Обмінний курс коливається в обидві сторони, що передбачає режим керованої гнучкості.

За його словами, свідченням нормалізації ситуації є скорочення розриву між офіційним та готівковим курсами. НБУ й надалі залишатиметься активним гравцем на валютному ринку та згладжуватиме надмірні курсові коливання, додав Ніколайчук.