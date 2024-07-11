НБУ скасував деякі валютні обмеження для волонтерів, населення та бізнесу

Національний банк України актуалізував низку валютних обмежень для волонтерів, населення та бізнесу. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Зміни для волонтерів та населення

Зокрема, НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які фізичні особи-волонтери можуть купувати за кордоном. До переліку додані комплектуючі для БПЛА, а також термоковдри та термогрілки.

Зараз цей перелік вже включає тепловізори, рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спостереження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки та засоби для надання домедичної допомоги.

Також НБУ конкретизував норму щодо ліміту в розмірі 100 тис. грн на день для купівлі готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні, що відповідає діючому ліміту на видачу готівки. Уточнення стосується виключно безготівкових коштів, а отже, українці й надалі можуть обмінювати валюту за готівку без обмежень за сумою.

Крім того, НБУ надав дозвіл фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі. Завдяки цим змінам українці зможуть виконувати зобов’язання перед повноважними органами іноземних держав, що дасть змогу запобігти погіршенню умов надання допомоги вимушеним мігрантам.

Зміни для бізнесу

Зокрема, НБУ: