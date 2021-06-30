ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ сделал потребительское кредитование менее привлекательным для банков

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 16:41
НБУ сделал потребительское кредитование менее привлекательным для банков Фото: потребительское кредитование стало менее привлекательным для банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Увеличится доля кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Повышение произойдет в два этапа:

  • до 125% - на 1 июля 2021 года;
  • до 150% - на 1 января 2022 года.

"Введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков и в целом будет способствовать сохранению финансовой стабильности. Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться прибыльным и привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной", - говорится в сообщении.

Текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п. п.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины кредит банки
NEWS
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти