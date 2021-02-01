В НБУ считают повышение учетной ставки неизбежным: кредиты подорожают

Подавляющее большинство Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины считает повышение учетной ставки в 2021 году неизбежным. Вместе с тем мнения членов КМП по прогнозной траектории учетной ставки разделились.

Об этом шла речь во время заседания КМП относительно уровня учетной ставки 20 января, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, большинство членов КМП склоняются к умеренному повышению учетной ставки до 6,5-7% в течение следующих месяцев. Это должно поспособствовать ослаблению фундаментального инфляционного давления и улучшению инфляционных ожиданий, а следовательно поможет постепенно замедлить инфляцию и вернуть ее в целевой диапазон 5% ± 1. п. в начале 2022 года.

При этом несколько членов КМП считают, что повышение учетной ставки не понадобится, учитывая временный характер проинфляционных факторов и вероятные компенсаторы, в частности приток иностранного капитала. По мнению одного из них, последний фактор будет достаточно мощным и даже позволит НБУ несколько снизить учетную ставку до нового рекордного уровня, сообщили в НБУ.

По данным НБУ, восемь из десяти членов КМП во время заседания 20 января высказались за сохранение учетной ставки на уровне 6%, однако по-разному оценили риски для инфляционного развития.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% с 22 января 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. За весь год инфляция составила 5,0%. Таким образом, инфляция находится в целевом диапазоне НБУ, который составляет 5% (+/- 1 п. п.).