ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У НБУ вважають підвищення облікової ставки неминучим: кредити подорожчають

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 12:29
У НБУ вважають підвищення облікової ставки неминучим: кредити подорожчають
Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважає підвищення облікової ставки у 2021 році неминучим. Водночас думки членів КМП щодо прогнозної траєкторії облікової ставки розділилися.

Про це йшлося під час засідання КМП щодо рівня облікової ставки 20 січня, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, більшість членів КМП схиляються до помірного підвищення облікової ставки до 6,5-7% упродовж наступних місяців. Це має посприяти послабленню фундаментального інфляційного тиску та поліпшенню інфляційних очікувань, а відтак допоможе поступово сповільнити інфляцію та повернути її в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року.

Натомість декілька членів КМП вважають, що підвищення облікової ставки не знадобиться з огляду на тимчасовий характер проінфляційних чинників та ймовірні компенсатори, зокрема приплив іноземного капіталу. На думку одного з них, останній чинник буде достатньо потужним і навіть дозволить НБУ дещо знизити облікову ставку до нового рекордного рівня, повідомили в НБУ.

За даними НБУ, вісім із десяти членів КМП під час засідання 20 січня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 6%, утім по-різному оцінили ризики для інфляційного розвитку.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. За весь рік інфляція склала 5,0%. Таким чином, інфляція знаходиться в цільовому діапазоні НБУ, який складає 5% (+/- 1 п. п.).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Україникредитставка

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся