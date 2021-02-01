У НБУ вважають підвищення облікової ставки неминучим: кредити подорожчають

Переважна більшість Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважає підвищення облікової ставки у 2021 році неминучим. Водночас думки членів КМП щодо прогнозної траєкторії облікової ставки розділилися.

Про це йшлося під час засідання КМП щодо рівня облікової ставки 20 січня, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, більшість членів КМП схиляються до помірного підвищення облікової ставки до 6,5-7% упродовж наступних місяців. Це має посприяти послабленню фундаментального інфляційного тиску та поліпшенню інфляційних очікувань, а відтак допоможе поступово сповільнити інфляцію та повернути її в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року.

Натомість декілька членів КМП вважають, що підвищення облікової ставки не знадобиться з огляду на тимчасовий характер проінфляційних чинників та ймовірні компенсатори, зокрема приплив іноземного капіталу. На думку одного з них, останній чинник буде достатньо потужним і навіть дозволить НБУ дещо знизити облікову ставку до нового рекордного рівня, повідомили в НБУ.

За даними НБУ, вісім із десяти членів КМП під час засідання 20 січня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 6%, утім по-різному оцінили ризики для інфляційного розвитку.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. За весь рік інфляція склала 5,0%. Таким чином, інфляція знаходиться в цільовому діапазоні НБУ, який складає 5% (+/- 1 п. п.).