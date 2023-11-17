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НБУ рухається до другого етапу валютної лібералізації

Фото: Національне антикорупційне бюро України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Національний банк України (НБУ) працює над переходом до другого етапу валютної лібералізації, щоб спростити умови роботи для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення регулятора.

В ньому зазначається, що наразі Національний банк продовжує втілювати перший етап Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Зокрема, на цьому етапі було передбачено перехід до керованої гнучкості курсу.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації", - заявив регулятор підкресливши, що це дозволить полегшити роботу бізнесу.

Також в НБУ додали, що наразі активно обговорюється питання зовнішнього фінансування зважаючи на певну турбулентність, пов’язану з демократичними процесами у країнах-партнерах.

"Вони генерують певну невизначеність, однак я залишаюся оптимістом щодо збереження донорської підтримки. Водночас ми, безперечно, готуємося до реалізації будь-якого сценарію", - сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Раніше НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній.

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