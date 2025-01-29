У НБУ розповіли про долю готівки після запровадження е-гривні
Готівка не зникне з обігу в разі запровадження електронних грошей. Національний банк України навіть не розглядає відмову від готівкових коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови НБУ Олексія Шабана.
"Гривня як грошова одиниця України є законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення платіжних операцій та розрахунків", - повідомив він.
За його словами, ключовим призначенням е-гривні буде ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкові кошти та кошти, що зберігаються на рахунках, а не бути їх замінником.
Користувачі матимуть змогу без обмежень самостійно обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, зокрема е-гривнею) здійснювати свої розрахунки, пояснив заступник голови НБУ.
"Повна відмова від готівкових розрахунків в Україні навіть неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати швидкий та зручний доступ до грошових коштів, зокрема до готівки, для задоволення своїх базових потреб (особливо, враховуючи ймовірні блекаути, обстріли, інші критичні події)", - додав Шабан.
Конфіденційність розрахунків
Як зазначив заступник голови НБУ, Конфіденційність під час використання е-гривні буде збережена. Платформа е-гривні (програмно-технічний комплекс для випуску е-гривні, виконання платіжних операцій та ведення гаманців, за який відповідатиме Національний банк) не буде обробляти та зберігати персональні дані про користувачів.
"Національний банк не матиме доступу та не буде володіти будь-якою персональною інформацією про користувачів е-гривні. Він виступатиме виключно у ролі оператора платформи е-гривні, забезпечуючи її безперервне та безпечне функціонування", додав Шабан.
Нагадаємо, Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) - е-гривні. Е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.