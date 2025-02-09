НБУ роз'яснив, які долари повинні приймати в банках та обмінних пунктах

Банки та обмінні пункти в Україні повинні без винятку приймати до обміну усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів. Пошкоджені банкноти також можна обміняти, але з комісією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як заначили в НБУ, банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

Крім того, банкам та небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

У НБУ роз'яснили, що з банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

"У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ", - йдеться в повідомленні.

Проблема "старих" доларів

Як зазначили НБУ, тема обміну так званих "старих" доларів зараз знову почала обговорюватися в ЗМІ.

Водночас НБУ ще влітку 2023 року здійснив низку заходів для розв'язання цієї проблеми:

було уточнено нормативно-правову базу, зокрема скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот іноземної валюти;

проведено відповідні перевірки, зокрема, у 2024 році відбулося 150 перевірок пунктів обміну 17 небанківських фінустанов, як НБУ оштрафував на загальну суму 5,65 млн гривень.

Як результат, кількість звернень громадян зі скаргами на банки та небанківські установи знизилася щонайменше у п’ять разів. Наразі НБУ отримує в середньому за місяць не більше 10 звернень зі скаргами, пов’язаними з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їхньої емісії.

"Це дає підстави констатувати, що легальні пункти обміну, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютно-обмінних операцій, не зловживають у цій сфері. Водночас проблема, яка знову з'явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців", - наголосили в НБУ.

Зношені та старі долари

Нагадаємо, у травні 2023 року в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ запровадив низку заходів для розв'язання проблеми. Зокрема, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог.

Пишний заявив, що НБУ повністю прибрав людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у скоєнні валютно-обмінної операції.

Пишний також заявив, що неприпустимо вимагати додаткової комісії за обмін доларів попередніх років випуску.

Відзначимо, на інкасо можуть приймати банкноти, які виведені з обігу в країнах, що їх випустили, або які значно пошкоджені. Обмінюють ці купюри також на іноземні купюри. Тобто умовні пошкоджені 100 доларів на непошкоджені 100 доларів. За приймання на інкасо банкнот клієнт сплачує комісійну винагороду у гривні. Прийняття купюр іноземної валюти на інкасо - послуга, яку фінустанова може, але не зобов'язана надавати.

Недійсними і в Україні, і в США вважаються долари, випущені до 1914 року. Усі випущені євро залишаються законним засобом.

Фактично обмінні пункти в Україні приймають долари до 2003 року випуску з комісією. Без комісії цю валюту можна обміняти в банках.