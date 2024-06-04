НБУ різко послабив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) другий день знижує курс долара щодо гривні. За день американська валюта втратила майже 20 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 червня 2024 року встановлено на рівні 40,2938 гривень за 1 долар (-0,1875 грн).

Зазначимо, долар другий день поспіль відкочується від історичної позначки 40,53 гривень, яка була досягнута 3 червня.

Фото: офіційні курси на 5 червня (bank.gov.ua)

Євро також втратив кілька копійок і опустився до 43,7671 гривень (-0,1268 грн) порівняно з попереднім днем.

Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)

На міжбанківському валютному ринку сьогодні долар опустився до 40,28-40,31 грн/долар (купівля/продаж). А це одразу на 15 копійок нижче, ніж станом на закриття вчорашніх торгів.

Фото: торги на міжбанку (udinform.com)

На готівковому ринку в обмінних пунктах курс долара у продажу сьогодні втратив 8 копійок. Середній курс вперше за кілька днів опустився нижче за позначку 41 і склав 40,95 гривень за долар.

Прогноз курсу

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозує, що курсові коливання в червні не відбуватимуться несподівано і залишаться в інерції травня. А ринок, незважаючи на щоденну мінливість, збереже стабільність, а основні показники ринку залишаться на рівні травневих.

Таким чином, не варто чекати на долар по 50 або чогось подібного, зазначив він у коментарі РБК-Україна. Оскільки ринок живе за правилами режиму керованої гнучкості, який передбачає м'яке регулювання Нацбанком.