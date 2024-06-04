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НБУ резко снизил официальный курс доллара

Киев, Вторник 04 июня 2024 15:45
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НБУ резко снизил официальный курс доллара Фото: доллар резко подешевел почти на 20 копеек (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) второй день снижает курс доллара по отношению к гривне. За день американская валюта потеряла почти 20 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 июня 2024 года установлен на уровне 40,2938 гривен за 1 доллар (-0,1875 грн).

Отметим, доллар второй день подряд откатывается от исторической отметки 40,53 гривен, которая была достигнута 3 июня.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

Фото: официальные курсы на 5 июня (bank.gov.ua)

Евро тоже потерял несколько копеек и опустился до 43,7671 гривен (-0,1268 грн.) по сравнению с предыдущим днем.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

Фото: динамика курсов (bank.gov.ua)

На межбанковском валютном рынке сегодня доллар опустился до 40,28-40,31 грн/доллар (покупка/продажа). А это сразу на 15 копеек ниже, чем по состоянию на закрытие вчерашних торгов.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

Фото: торги на межбанке (udinform.com)

На наличном рынке в обменных пунктах курс доллара в продаже сегодня потерял 8 копеек. Средний курс впервые за несколько дней опустился ниже отметки 41 и составил 40,95 гривен за доллар.

Прогноз курса

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует, что курсовые колебания в июне не будут происходить неожиданно и останутся в инерции мая. А рынок, несмотря на ежедневную изменчивость, сохранит стабильность, а основные показатели рынка останутся на уровне майских.

Таким образом, не стоит ожидать доллара по 50 или чего-то подобного, отметил он в комментарии РБК-Украина. Поскольку рынок живет по правилам режима управляемой гибкости, который предусматривает мягкое регулирование Нацбанком.

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