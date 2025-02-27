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НБУ різко знизив курс долара на останній день зими

Фото: курс долара впав на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. За місяць долар подешевшав на більш ніж на 30 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,514 гривень за 1 долар (-0,1250 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4942 гривень за 1 євро (-0,1310 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень.

Курс долара в лютому

У лютому курс долара показав зниження другий місяць поспіль - з 41,82 гривень на 31 січня до 41,51 гривень на 28 лютого.

Минулого року курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Але в січні курс знизився до 41,82 гривень. Лютий почався зі зниження курсу. Мінімум було зафіксовано 10 лютого 0 41,47 грн/долар. Потім курс трохи зріс, а максимум був 26 лютого - 41,78 грн/долар. Наприкінці місяця курс знову впав.

Аналітики прогнозують курс вище 45 гривень на кінець року і очікують, що основна девальвація відбудеться в другій половині року.

 

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