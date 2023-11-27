НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Офіційний курс на 28 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2173 грн за 1 долар (+0,1686 грн).

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Курс євро становитиме 339,6579 гривень за 1 євро (+0,2999 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 21 копійку до 36,27-36,29 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар.

Ситуація на ринку

За оцінкою НБУ, ситуація на валютному ринку України після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості залишається стійкою.

Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, назвав фактори, завдяки чому вдалося досягти курсової стійкості. По-перше, НБУ постійно присутній на валютному ринку та продає валюту, маючи для цього достатньо резервів, які знаходяться на рекордних відмітках завдяки підтримці союзників та програмі з МВФ.

З іншого боку, НБУ проводить політику, яка дозволяє бути для гривні привабливим засобом для заощаджень: зараз ставки за депозитами вищі за поточну та очікувану інфляцію. "Це дає вкладнику не лише зберегти заощадження від знецінення, а й заробити якийсь дохід додатковий. І це утримує кошти у гривні, і відповідно вони не йдуть на валютний ринок, не розхитують ситуацію там", - додав він.