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НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 15:42
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НБУ різко підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль після тижневого зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2173 грн за 1 долар (+0,1686 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 339,6579 гривень за 1 євро (+0,2999 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 21 копійку до 36,27-36,29 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар.

Ситуація на ринку

За оцінкою НБУ, ситуація на валютному ринку України після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості залишається стійкою.

Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, назвав фактори, завдяки чому вдалося досягти курсової стійкості. По-перше, НБУ постійно присутній на валютному ринку та продає валюту, маючи для цього достатньо резервів, які знаходяться на рекордних відмітках завдяки підтримці союзників та програмі з МВФ.

З іншого боку, НБУ проводить політику, яка дозволяє бути для гривні привабливим засобом для заощаджень: зараз ставки за депозитами вищі за поточну та очікувану інфляцію. "Це дає вкладнику не лише зберегти заощадження від знецінення, а й заробити якийсь дохід додатковий. І це утримує кошти у гривні, і відповідно вони не йдуть на валютний ринок, не розхитують ситуацію там", - додав він.

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