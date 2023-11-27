НБУ резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд после недельного снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 28 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2173 гривен за 1 доллар (+0,1686 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 339,6579 гривен за 1 евро (+0,2999 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 21 копейку до 36,27-36,29 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,60 гривен за доллар.

Ситуация на рынке

По оценке НБУ, ситуация на валютном рынке Украины после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости остается устойчивой.

Владимир Лепушинский, директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, назвал факторы, благодаря чему удалось добиться курсовой устойчивости. Во-первых, НБУ постоянно присутствует на валютном рынке и продает валюту, имея для этого достаточно резервов, которые находятся на рекордных отметках благодаря поддержке союзников и программе с МВФ.

С другой стороны, НБУ проводит политику, которая позволяет быть для гривны привлекательным средством для сбережений: сейчас ставки по депозитам выше текущей и ожидаемой инфляции. "Это дает вкладчику не только сохранить сбережения от обесценения, но и заработать какой-то доход дополнительный. И это удерживает средства в гривне, и соответственно они не идут на валютный рынок, не расшатывают ситуацию там", - добавил он.