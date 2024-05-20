НБУ різко підвищив курс долара, євро перевищив позначку 43 гривні

Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн).

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Курс євро становитиме 43,0802 гривень за 1 євро (+0,3253 грн). Це історичний максимум. Попередній був встановлений 16 травня - 42,8501.

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 20 копійок до 39,67-39,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 40,00 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 20 по 26 травня ситуація на валютному ринку буде спокійною.

Банкір очікує, що курсові показники міжбанку, як і раніше, ляжуть в основу курсів на готівковому ринку, а періоди повільного зниження/зростання курсів змінюватимуть один одного.