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НБУ резко увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Фото: НБУ продал из резервов 547 млн долларов и 202 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 18 по 22 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 546,71 млн долларов и 201,93 млн евро. При этом НБУ купил 6,0 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

С начала года НБУ купил на межбанке 1 779,80 млн долларов и 91,17 млн евро. При этом НБУ продал 5 398,31 млн долларов и 1 377,56 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 3 618,51 млн долларов и 1 286,39 млн евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины