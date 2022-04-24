НБУ різко збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень
Фото: НБУ продав з резервів 547 млн доларів і 202 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 18 по 22 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 546,71 млн доларів і 201,93 млн євро. При цьому НБУ купив 6,0 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
З початку року НБУ купив на міжбанку 1 779,80 млн доларів і 91,17 млн євро. При цьому НБУ продав 5 398,31 млн доларів і 1 377,56 млн євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 3 618,51 млн доларів і 1 286,39 млн євро.
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