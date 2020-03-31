НБУ резко снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 30,25 гривен за евро, что на 71 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 апреля установлен на таком уровне: 30,256 гривен за евро (-0,7053 грн). При этом курс евро на 31 марта составляет 30,9617 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 31 марта 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 45 копеек до 31,06 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,09 (30,59 - 30 марта), продажи - 31,06 (31,51 - 30 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 76 копеек до 30,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,20 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,62 гривен за доллар, что на 44 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 27,6289 гривен за 1 доллар (-0,4326 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет 28,0615 гривен за 1 доллар.