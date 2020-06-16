НБУ резко снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2020 года опустил официальный курс до 26,74 гривен за доллар. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,7424 гривен за один доллар (-0,1016 грн). Отметим, курс доллара на 16 июня составлял 26,844 гривен.

Межбанк

На открытии межбанка 16 июня курс доллара к гривне в продаже упал до отметки 26,75. В то же время курс евро стабилизировался и даже перешел к росту, достигнув 30,31 гривен.

В течение дня курсы на межбанке были стабильными, и лишь ближе к закрытию доллар вплотную подобрался к отметке 26,80 гривен. Национальный банк отреагировал на ситуацию на валютном рынке снижением справочного курса - сегодняшнее значение составило 26,73 гривен за доллар.

Наличный рынок

В обменных пунктах 16 июня средний курс доллара в продаже снизился до 26,84 гривен, а евро, наоборот, прибавил 10 копеек и торговался на отметке 30,30 гривен.

Средний курс покупки доллара на наличном рынке составляет 26,63 (26,63 - 15 июня), продажи - 26,84 (26,86 - 15 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,77 (29,71 - 15 июня), продажи - 30,30 (30,20 - 15 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,40 - 15 июня), продажи 3,87 (3,87 - 15 июня) грн за 10 рублей.