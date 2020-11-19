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НБУ резко повысил официальный курс доллара

Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 28,2572 гривен за 1 доллар (+0,1272 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 28,1300 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после трех дней снижения.

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Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,20 гривен за доллар, курс в покупке до 28,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,43 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели курс доллара к гривне будет постепенно снижаться. Наиболее вероятный сценарий - это сохранение текущей динамики и цены в 28,10 гривен за доллар.

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