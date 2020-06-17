НБУ резко опустил курс евро почти до 30 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2020 года резко опустил официальный курс евро. Европейская валюта сразу потеряла 17 копеек, курс установлен на отметке 30,06 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, официальный курс евро на 18 июня установлен на отметке 30,0681. Это на 17 копеек ниже, чем днем ранее. Отметим, 17 июня курс евро составлял 30,239 гривен.

Наличный рынок

Сегодня наличный евро в обменных пунктах продавался в среднем за 30,26 гривен, что на четыре копейки ниже, чем 16 июня. Средний курс покупки евро составил 29,78 (29,77 - 16 июня), продажи - 30,26 (30,30 - 16 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке с утра евро оставался стабильным, торгуясь в районе 30,20 гривен. Однако ближе к завершению торгов курс немного просел - к закрытию межбанковского рынка евро подошел на отметке 30,14 гривен.

Курс доллара

Национальный банк уже определился с официальным курсом на завтра - 26,776 гривен за один доллар. Американская валюта подорожала на три копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.