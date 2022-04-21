НБУ разъяснил, куда обращаться для обмена значительно поврежденных банкнот иностранных валют

В соответствии с законодательством Национальный банк Украины не проводит каких-либо валютно-обменных операций для физических лиц, в частности обмена банкнот иностранной валюты. Этим занимаются банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Банкноты иностранных государств, которые в процессе обращения значительно износились или имеют значительные повреждения, банки принимают на инкассо на условиях, определяемых ими вместе с банком-корреспондентом. То есть банк отправляет иностранному банку-корреспонденту значительно изношенные банкноты иностранной валюты для получения от него возмещения за эти банкноты", - говорится в сообщении.

Банки имеют право устанавливать сроки выплаты клиентам возмещения по изношенные банкноты иностранных государств (возмещения непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента).

На инкассо принимают банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа / повреждения:

обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображение портрета, оптически-сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и / или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

имеют явные типографские недостатки.

Решение о степени износа банкнот иностранной валюты с учетом всех видов повреждений принимает работник кассы банка как учреждения, которое проводит валютно-обменные операции с учетом требований обмена изношенных банкнот иностранной валюты, перечень которых указан в договоре, заключенного банком с банком-корреспондентом.

Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки, небанковские финансовые учреждения взимают согласно установленным ими тарифам.

Национальным банком не установлены сроки обмена банкнот, принятых на инкассо.

Процедура инкассо длилась во времени, ее срок может быть разным у разных учреждений. Поэтому стоит уточнять этот вопрос непосредственно у финансового учреждения.

Осуществление банковских операций с иностранной валютой сопровождается определенными рисками, обусловленными тем, что условия обмена банкнот иностранной валюты с признаками износа (повреждения) определяются, в частности, договором банка, финансового учреждения с иностранным банком-корреспондентом.

Кроме этого, если банкнота вызывает сомнение у кассира относительно подлинности, то банкнота направляется на исследование в Национальный банк Украины.

Такие исследования Национальный банк осуществляет бесплатно.

Физические лица, предъявляющие такие банкноты в банк должны заполнить соответствующее заявление.

Банкноты иностранной валюты, которые по результатам исследования признаны подлинными, независимо от степени износа и повреждения Национальный банк возвращает банку, который должен вернуть их предъявителю или по его желанию принять для осуществления кассовых операций или принять на инкассо.

Поддельные денежные знаки изымаются из обращения без возмещения их стоимости и в установленном порядке передаются правоохранительным органам для проведения расследования.

Кроме того, постановлением правления НБУ от 24.02.2022 № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" уполномоченным учреждениям запрещается проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей.