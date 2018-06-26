В НБУ рассказали о перспективе введения в обращение пластиковых денег

Британия и Румыния уже использует в обращении такие деньги

Национальный банк Украины (НБУ) сейчас не рассматривает возможности введения в обращение денег из пластика. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Пластиковые деньги, в частности, выпускаются в тех странах, где есть подходящие климатические условия, которые позволяют этим деньгам дольше находиться в обращении. У нас на территории Украины, прежде всего, были заложены 25 лет назад то, что мы построили полный цикл изготовления именно защищенной бумаги, и банкнотно-монетный двор у нас оснащен (буквально несколько лет назад был переоснащён) новыми линиями для печати именно бумажных денег , поэтому мы не рассматриваем такой необходимости. На сегодняшний день нет в Украине необходимости применения таких денег", - сказал он.

Зайвенко пояснил, что причиной такой позиции, в частности есть то, что пластиковые деньги дороже в изготовлении.

"Для них требуется специальное оборудование. Это, фактически, нужно построить новую банкнотную фабрику для того, чтобы изготавливать такие деньги, плюс нужно закупать необходимый для этого пластик", - сказал он.

В НБУ также отметили, что пластиковые деньги в основном используют в Румынии и в Великобритании.

Напомним, Нацбанк начинает выводить из обращения мелкие монеты.