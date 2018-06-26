У НБУ розповіли про перспективу введення в обіг пластикових грошей

Британія і Румунія вже використовує в обігу такі гроші

Національний банк України (НБУ) зараз не розглядає можливості введення в обіг грошей з пластику. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пластикові гроші, зокрема, випускаються в тих країнах, де є відповідні кліматичні умови, які дозволяють цим грошам довше перебувати в обігу. У нас на території України, перш за все, були закладені 25 років тому те, що ми побудували повний цикл виготовлення саме захищеного паперу і банкнотно-монетний двір у нас оснащений (буквально кілька років тому був переоснащений) новими лініями для друку саме паперових грошей , тому ми не розглядаємо такої необхідності. На сьогоднішній день немає в Україні необхідності застосування таких грошей", - сказав він.

Зайвенко пояснив, що причиною такої позиції, зокрема є те, що пластикові гроші дорожче у виготовленні.

"Для них потрібне спеціальне обладнання. Це, фактично, потрібно побудувати нову банкнотну фабрику для того, щоб виготовляти такі гроші, плюс потрібно закуповувати необхідний для цього пластик", - сказав він.

В НБУ також зазначили, що пластикові гроші в основному використовують в Румунії та Великобританії.

Нагадаємо, Нацбанк починає виводити з обігу дрібні монети.