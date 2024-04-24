НБУ радить банкам використовувати штучний інтелект при кредитуванні населення

"Досвід розвинутих країн доводить ефективність використання фінустановами ШІ не лише для скорингу та організації роботи колцентрів, а й під час укладання договорів з клієнтами та перевірки документів, що безумовно підвищує якість і точність складних процесів. Крім того, це потужний інструмент для моделювання майбутніх потреб клієнтів", - сказала вона.

Відновлення кредитування

Як зазначила Рожкова, роздрібне кредитування в Україні триває навіть в умовах повномасштабної війни, але рівень проникнення (співвідношення наданих позик до ВВП) історично досить низький порівняно з європейськими країнами - близько 3% порівняно з 25%, наприклад, у Польщі.

За її словами, беззаставне споживче кредитування зазвичай найпершим відновлюється після кризи, на сьогодні цей напрям є в нашій країні флагманським, підживлюючи конкуренцію банків і небанківських фінустанов та розвиток технологічних рішень.

Фінустанови в режимі реального часу пристосовуються до змін у структурі економіки: високий рівень безробіття, зміна рівня доходів у секторах, велика кількість ВПО, мобілізація клієнтів тощо, додала вона.

Крім того, директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова повідомила, що рушієм пожвавлення роздрібного кредитування є зростання реальних доходів населення та певне поліпшення споживчих настроїв порівняно з низьким рівнем на початку повномасштабної війни.

"Про кредитний бум поки що не йдеться. Для "розігріву" ринку банкам доводиться докладати значних зусиль, розширювати коло клієнтів, зокрема й за рахунок категорій, кредитування яких було на паузі з початку повномасштабної війни", - сказала вона.

Скоринг - це інструмент для визначення клієнтів, які повернуть кредит, потенційних шахраїв тощо. Результати моделювання дозволяють оцінити ризики неповернення кредитів і водночас не відмовляти тим, хто потенційно поверне гроші.