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НБУ против введения ограничений на валютном рынке

Новости » Финансы     12.03.2020 - 16:09
НБУ против введения ограничений на валютном рынке
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

В демократической стране валюты продадут столько, сколько граждане захотят

Национальный банк Украины не планирует вводить ограничения на валютном рынке из-за ситуации, вызванной коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Сологуб, Украина уже четыре года живет в условиях плавающего курса гривны.

"Свободное плавание не означает, что у вас нет руля и ветрил. Мы проводим интервенции для сглаживания. Уже не раз за эти четыре года мы видели эпизоды давления на курс, девальвации, когда люди и компании покупали валюту, но потом она откатывалась. Потом мы даже слышали обвинения в сторону НБУ", - рассказал он.

Сологуб напомнил, что Украина - "свободная и демократическая страна".

"Если люди хотят купить доллары, мы должны это желание обеспечить. И поэтому никаких ограничений нет, интервенции НБУ проходят на валютном рынке в прозрачном режиме", - добавил он.

В то же время заместитель главы НБУ Олег Чурий сказал, что у НБУ нет никакого плана по продаже валюты. "Мы исходим из ситуации на рынке. Когда гривна слабеет, мы продаем валюту, когда гривна усиливается, мы покупаем валюту, вот наша политика", - сказал он.

По его словам, за последние три дня центробанк продал около 700 млн долларов для сглаживания колебаний.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

В обменных пунктах Украины только 12 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 62 копейки до 26,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 56 копеек до 29,94 гривен за евро.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.

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Темы: Курс доллара
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