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НБУ просит страны Запада запретить расчеты в рублях

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Украина, Пятница 01 апреля 2022 13:40
НБУ просит страны Запада запретить расчеты в рублях Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился к центробанкам Японии, Великобритании, США, ЕС и Европейской комиссии. Он просит ввести полный запрет для финансовых организаций этих стран и их контрагентов на расчеты в российских и белорусских рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В обращении говорится, в частности, и о запрете на открытие счетов в российской валюте и проведении обменных операций рубля на другие валюты.

Как отметил Шевченко, Российская Федерация продолжает искать пути минимизации экономических последствий от санкций, в частности, замораживания российских активов в долларах и евро. Агрессор делает все возможное, чтобы перевести торговлю энергетическими и другими природными ресурсами на расчеты в рублях, создавая таким образом дополнительный спрос и основания для укрепления национальной валюты, говорится в обращении.

"Запрет на расчеты в российских рублях позволит сорвать планы государства-агрессора по переходу на выплаты в своей национальной валюте. Этот шаг поможет сохранить статус-кво в торговых расчетах с Россией", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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