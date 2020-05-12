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НБУ прогнозирует существенное ухудшение ситуации для банков в условиях коронакризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     12.05.2020 - 14:22
НБУ прогнозирует существенное ухудшение ситуации для банков в условиях коронакризиса
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В условиях кризиса спрос на кредиты упадет, доходы банков снизятся

Национальный банк прогнозирует, что до конца 2020 года условия работы банковского сектора Украины существенно ухудшатся. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за май 2020 года.

В частности, ограничительные карантинные мероприятия и связанное с ними падение экономики временно снизят спрос на банковские услуги.

"Комиссионные доходы банков по сравнению с прошлогодними показателями, вероятно, снизятся. Спрос на инвестиционные кредиты упал и не восстановится до конца года. Однако спрос на кредиты на финансирование оборотного капитала будет оставаться устойчивым и начнет расти на этапе восстановления экономики", - говорится в обзоре.

После трех лет высоких доходов финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и доформирования резервов под них, прогнозируют в НБУ.

"В то же время проведенная в прошлые годы работа по повышению финансовой устойчивости банков и корректное отображение ими качества активов подготовили сектор к кризису. Поэтому большинство банков сможет пройти этот кризис без привлечения дополнительного капитала", - говорится в обзоре.

В НБУ напоминают, что для смягчения влияния пандемии на банковский сектор с целью поддержания экономики НБУ существенно смягчил регуляторные требования к банкам. В частности было отсрочено введение буферов капитала, банкам разрешено реструктурировать кредиты клиентов на взаимовыгодных условиях.

Напомним, по данным НБУ, доля неработающих кредитов в украинских банках за первый квартал 2020 года выросла на 0,6 п. п. до 48,9%. Доля неработающих кредитов физическим лицам выросла впервые с начала 2018 года на 1,2 п. п. за квартал до 35,3% в основном за эффекты девальвации.

Отметим, по данным "Опроса об условиях кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныбанкикризис
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