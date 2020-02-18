НБУ прогнозує падіння кредитних ставок у гривні до історичного мінімуму

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Слідом за зниженням ставок у валюті повинні піти вниз і ставки за гривневими кредитами

Національний банк України прогнозує зниження ставок банків за кредитами в гривні у 2020 році до історичного мінімуму. Про це йдеться в "Огляді банківського сектору" НБУ за лютий.

Як зазначається в документі, банківська система призвичаюється до роботи в умовах низьких відсоткових ставок. Ставки за депозитами фізичних осіб суттєво скорочувалися в грудні-лютому, слідом за рішенням великих банків про здешевлення депозитів. Однак ставки за кредитами скоротилися ще помітніше, що знизило спред, а тому може знизити рентабельність сектору у середньостроковій перспективі.

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Згідно з прогнозом НБУ, темпи зростання коштів населення ймовірно збережуться на рівні попереднього року попри суттєве зниження відсоткових ставок за вкладами. Це буде пов’язано як зі збільшенням залишків на поточних рахунках, так і зі зростанням обсягів строкових вкладів.

Крім того, темпи приросту роздрібних кредитів лише трохи уповільняться - попит на них залишається високим завдяки зростанню доходів населення та високій споживацькій упевненості.

"У 2019 році ставки за валютними кредитами були найнижчими за усю історію роботи банківського сектору, проте це не призвело до зростання валютного кредитного портфелю банків. НБУ очікує, що ставки за кредитами у гривні, зокрема за іпотекою, стануть історично найнижчими протягом 2020 року", - йдеться в документі.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в січні 2020 року в національній валюті становили 36,8% річних, що на 1,3 в.п. вище, ніж у грудні 2019 року (35,5%).

У січні 2020 року середні процентні ставки банків за новим депозитами в гривні для населення знизилися з 13,9% до 13,8% річних.