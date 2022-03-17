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НБУ призвал китайские платежные системы прекратить сотрудничество с Россией

Фото: НБУ призвал китайские платежные системы прекратить сотрудничество с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. НБУ призывает прекратить обслуживание всех операций с платежными картами как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на ее плодотворное продолжение. В то же время, учитывая беспрецедентное по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападение России на мирную Украину, мы просим вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в РФ", - призвал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, что ряд международных платежных систем, таких как Visa, Mastercard, American Express, JCB и PayPal уже высказали свою принципиальную позицию в поддержку Украины и публично объявили о прекращении сотрудничества с банками в РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины