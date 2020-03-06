НБУ может признать неплатежеспособным проданный с аукциона "Проминвестбанк"

Продажа ПАО "Проминвестбанк" с аукциона без согласования с Национальным банком изменения владельца может привести к тому, что банк будет признан неплатежеспособным. Об этом говорится в заявлении НБУ.

В НБУ напоминают, что лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банках свыше установленного порогового значения, должно получить предварительное согласование НБУ. Однако НБУ не получал пакет документов и не согласовал обретение существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" лицам иным, чем нынешний акционер банка.

О рисках обретения существенного участия в банке без согласования регулятора НБУ сообщил в Министерство юстиции и организатору торгов по продаже акций "Проминвестбанка", которые состоялись 4 марта.

"Лицо, которое обрело существенное участие без такого согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной. Непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии - в случае неустранения нарушения - банк может быть признан неплатежеспособным", - говорится в заявлении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, пакет акций ПАО "Проминвестбанк", дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ в размере 99,7726% продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС 4 марта. Цена продажи пакета составила 268,7 млн грн

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".