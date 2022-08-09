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НБУ признал еще один банк неплатежеспособным: названа причина

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Украина, Вторник 09 августа 2022 20:29
НБУ признал еще один банк неплатежеспособным: названа причина Фото: НБУ признал еще один банк неплатежеспособным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Банк "Січ" был признан неплатежеспособным в связи с невыполнением обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По информации ведомства, банк "Січ" не смог в сроки выполнить свои обязательства перед НБУ из-за нехватки средств. Таким образом возникло основание для внесения финансового учреждения в категорию неплатежеспособных.

В НБУ утверждают, что также причинами решения по банку "Січ" стали некачественная система корпоративного управления, неэфективная бизнес-модель и совершение рискованных операций. Все вышеперечисленные характеристики подтверждаются убыточной деятельностью учреждения.

В Нацбанке добавляют, что каждый клиент банка "Січ" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада. Возможная сумма выплат вкладчикам на 1 июля 2022 составляет 1 229,7 млн грн.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мегабанк".

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