НБУ предупредил о фейковых письмах со сбором средств якобы на помощь армии

Национальный банк обращает внимание на распространение фейковых электронных писем от имени НБУ с просьбой помочь Украинскому народу и Украинской армии во время военного положения. В то же время такие фейковые письма содержат ссылки на крипто-кошельки злоумышленников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Обращаем внимание, что Национальный банк не направляет гражданам письма средствами электронной почты", - говорится в сообщении.
Вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарные цели публикуется исключительно по официальным каналам Национального банка - на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ
Как напомнили в НБУ, средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии Эти мультивалютные счета могут используются для зачисления благотворительной помощи как с Украины, так и из-за рубежа.
"В то же время ни одного крипто-кошелька Национальный банк не открывал вообще", - отметили в НБУ.
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