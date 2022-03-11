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НБУ предупредил о фейковых письмах со сбором средств якобы на помощь армии

Автор: Александр Белоус

Национальный банк обращает внимание на распространение фейковых электронных писем от имени НБУ с просьбой помочь Украинскому народу и Украинской армии во время военного положения. В то же время такие фейковые письма содержат ссылки на крипто-кошельки злоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Обращаем внимание, что Национальный банк не направляет гражданам письма средствами электронной почты", - говорится в сообщении.

Вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарные цели публикуется исключительно по официальным каналам Национального банка - на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ

Как напомнили в НБУ, средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии Эти мультивалютные счета могут используются для зачисления благотворительной помощи как с Украины, так и из-за рубежа.

"В то же время ни одного крипто-кошелька Национальный банк не открывал вообще", - отметили в НБУ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины