НБУ предупредил о двух схемах выманивания денег: как уберечься от мошенников

Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Мошенники предлагают якобы посреднические услуги по получению гарантированного возмещения от Фонда гарантирования вкладов физических лиц. За такие услуги просят "комиссию".
Нужно помнить, что выплаты гарантированного возмещения осуществляются только через банки-агенты фонда, которые подключены к автоматизированной системе выплат. Перечень банков-агентов по ссылке.
Выплату гарантированного возмещения можно получить:
Это уже классическая схема, которая тем не менее до сих пор является очень распространенной. Мошенники рассылают SMS-сообщения клиентам банков о якобы поступлении платежа на счет. Такие SMS-сообщения содержат фишинговые ссылки.
Нельзя переходить по ссылкам - через них мошенники могут завладеть карточным реквизитам.
Мошеннические ссылки также могут направляться с целью хищения персональных данных и заражения устройств вирусом.
Кроме SMS, аферисты могут отправить вредоносные ссылки в мессенджер и на e-mail.
НБУ также напоминает о советах, которые помогут уберечься от фишинга:
Больше информации о мошеннических схемах во время военного положения в Украине читайте на специальном портале НБУ.
Напомним, НБУ назвал четыре самые распространенные виды мошенничества, которые появились во время войны
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