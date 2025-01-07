НБУ пояснив зростання курсу долара

"Ураховуючи необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти (до 5,3 млрд доларів)", - йдеться у звіті.

Водночас середньомісячний обмінний курс гривні в грудні помірно девальвував (на 1,0%), ураховуючи збільшення попиту на валюту, зазначили в НБУ.

Чистий попит на готівковому ринку зберігався на рівні попереднього місяця, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж грудня становила близько 1%, додали в НБУ.

"Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ у грудні підвищив облікову ставку до 13,5%", - йдеться у звіті.

Курс долара в грудні

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.

НБУ у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж 2023 року.

Водночас попит на готівкову валюту зріс несуттєво. Населення купило в банках за грудень 1,303 млрд доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,1% порівняно з листопадом. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.

Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.