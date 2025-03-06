НБУ пояснив падіння курс долара останнім часом

Як зазначив Гелетій, в умовах війни в Україні існує структурний дефіцит валюти в приватному секторі, який покриває НБУ. Водночас в державному секторі - профіцит валюти.

"У грудні був значний фіскальний імпульс, його дію ми спостерігали в першій половині січня. За результатами січня середньоденний обсяг наших інтервенцій становив 163 млн доларів", - сказав він.

За його словами, вже у першій декаді лютого ситуація покращилася, розширилася пропозиція. "Тим не менше, з урахування видатків державного сектору, потреби державного сектору в імпорті товарів обсяг наших інтервенцій у другій половині розширився, і ми вийшли на показник за результатами лютого в обсязі 153 млн доларів", - розповів Гелетій.

Наразі, з урахування сезонного чинника, перш за все, спостерігається розширення пропозиції валюти для сплати, в лютому - квартальних, зараз - річних податків. "Також з урахування аграрного циклу ми бачимо розширення пропозиції, зменшення попиту, і відповідно це відображається в зміцненні гривні", - сказав він.

Попит також зменшився з боку населення. Якщо в січні він становив близько 56 млн доларів за день, зараз це 42 млн доларів. Попит був великий наприкінці минулого року та на початку цього через високі видатки з бюджету та відповідні курсові очікування, повідомив представник НБУ.

"Зараз ситуація вирівнялася, спред між офіційним і готівковим курсом не перевищує 0,5%, у певні дні він був на рівні 0,1%", - розповів заступник голови НБУ.

Гелетій також повідомив, задовільна ситуація з рівнем торгів на міжбанку без участі НБУ - на рівні 48%

"Наш підхід незмінний - це активна участь, в поточних умовах війни ми важливий учасник, і ми надалі будемо згладжувати цей структурний дефіцит, який існує в приватному секторі", - сказав він.