НБУ пояснив, чому в Україні не з'являються нові банки

В Україні відсутній попит на створення нових банків. За останні п'ять років Національний банк України (НБУ) не отримав жодного пакета документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Дмитра Олійника агентству "Інтерфакс-Україна".
"Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий порівняно з 2022 роком", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Олійник уточнив, що від початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень – більшість від фінкомпаній і лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як торік було лише шість заяв.
"З них половину відхилено, решта ще на розгляді", - додав він.
Нагадаємо в Україні залишилося 63 платоспроможних банки. З початку 2023 року збанкрутували чотири банки: "Айбокс Банк", "Форвард", "Конкорд" та Укрбудінвестбанк.
Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк України наразі бачить проблеми у кількох дрібних банків, які не впливають на систему.