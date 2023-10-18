НБУ пояснив, чому в Україні не з'являються нові банки

"Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий порівняно з 2022 роком", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Олійник уточнив, що від початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень – більшість від фінкомпаній і лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як торік було лише шість заяв.

"З них половину відхилено, решта ще на розгляді", - додав він.

Банкрутство банків

Нагадаємо в Україні залишилося 63 платоспроможних банки. З початку 2023 року збанкрутували чотири банки: "Айбокс Банк", "Форвард", "Конкорд" та Укрбудінвестбанк.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк України наразі бачить проблеми у кількох дрібних банків, які не впливають на систему.