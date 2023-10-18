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НБУ пояснив, чому в Україні не з'являються нові банки

Фото: Нових банків Україні не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні відсутній попит на створення нових банків. За останні п'ять років Національний банк України (НБУ) не отримав жодного пакета документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Дмитра Олійника агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий порівняно з 2022 роком", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Олійник уточнив, що від початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень – більшість від фінкомпаній і лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як торік було лише шість заяв.

"З них половину відхилено, решта ще на розгляді", - додав він.

Банкрутство банків

Нагадаємо в Україні залишилося 63 платоспроможних банки. З початку 2023 року збанкрутували чотири банки: "Айбокс Банк", "Форвард", "Конкорд" та Укрбудінвестбанк.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк України наразі бачить проблеми у кількох дрібних банків, які не впливають на систему.

 

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