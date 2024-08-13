У НБУ пояснили відтік коштів українців з гривневих рахунків в банках

Відтік коштів з гривневих рахунків українців в банках у липні на 1,2% був викликаний декількома чинниками. Станом початок серпня цей обсяг вже компенсовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням роз’яснення Національного банку України (НБУ).
"Короткочасне зниження в липні обсягу гривневих коштів населення на рахунках у банках на початку серпня змінилося приростом коштів у банках та не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи", - говорится в сообщении.
Як зазначили в НБУ, обсяги залишків гривневих коштів фізичних осіб за перший тиждень серпня не лише повністю відновилися після зниження за липень на 1,2%, а й додатково збільшилися.
Станом на 9 серпня ці залишки перевищують:
Як зазначили в НБУ, певна волатильність характерна для коштів населення в банках. Фахівці НБУ о проаналізували фактори ситуативного скорочення залишків коштів у липні. Серед них:
Нагадаємо, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у липні 2024 року становили 10,7% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому.
Депозитний портфель банків для населення скоротився за липень на 0,3% до 1,139 трлн гривень, але перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень). Кошти на гривневих рахунках скоротилися на 1,2% до 748 млрд гривень.