У НБУ пояснили відтік коштів українців з гривневих рахунків в банках

"Короткочасне зниження в липні обсягу гривневих коштів населення на рахунках у банках на початку серпня змінилося приростом коштів у банках та не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи", - говорится в сообщении.

Як зазначили в НБУ, обсяги залишків гривневих коштів фізичних осіб за перший тиждень серпня не лише повністю відновилися після зниження за липень на 1,2%, а й додатково збільшилися.

Станом на 9 серпня ці залишки перевищують:

на 0,7% (5,1 млрд грн) – показник на початок липня;

на 7% (50 млрд грн) – показник на початок року,

на 80,9% (340,1 млрд грн) – показник на початок повномасштабного вторгнення.

Причини відтоку

Як зазначили в НБУ, певна волатильність характерна для коштів населення в банках. Фахівці НБУ о проаналізували фактори ситуативного скорочення залишків коштів у липні. Серед них: